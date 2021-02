'Bimbo, on perd. Grosse, on perd" : telle est l’une des phrases choc de ce livre féministe atypique. Tout le monde connaît celle que l’on surnomme depuis 20 ans "la fille de la piscine" mais moins les violences qui se cachent derrière ce corps martyrisé (par son père, notamment) devenu la figure de la femme-objet par excellence. Véritable étude sociologique sur le personnage de Loana, la première gagnante de la téléréalité de M6 Loft Story, Sexisme Story met en avant la proie médiatique - et la mauvaise mère- qu’est devenue cette jeune danseuse niçoise depuis sa sortie du Loft en 2001.

Une figure de bimbo fabriquée et exploitée par une production sans scrupule, pour être ensuite surexposée et chosifiée dans une société patriarcale. Avant de sombrer dans la drogue ("Dès 10 heures du matin, je prenais deux traits de cocaïne, c’était devenu ma nourriture principale"), l’alcool ("un litre de whisky par jour ") et la dépression, avec sept tentatives de suicide. Le journaliste d’investigation Paul Sanfourche publie ses recherches aux éditions du Seuil. " Quand j’ai commencé mon enquête, je me suis rendu compte que je ne connaissais que son prénom, Loana, nous explique l’ex-rédacteur d’Envoyé Spécial sur France 2. Après, j’ai découvert son nom, Petrucciani. C’e qui est déjà signifiant sur l’industrie du spectacle, avec cette sorte de raccourci sur les artistes féminines comme Lorie, Jenifer ou Tal. Elles sont assimilées à des produits marketing. Quand il n’y a plus qu’un prénom, on parle plus de marque que de nom."