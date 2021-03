Il faut dire qu’on lui doit Le Grinch, Le Chat chapeauté, Le Lorax ou Horton, par exemple. Dans le monde, il s’est déjà vendu 600 millions de ses livres qui ont rapporté, l’an dernier, 33 millions $ à Dr Seuss Enterprises. C’est donc une petite bombe que vient de lancer la maison d’édition, en décidant de ne plus publier six romans (And to Think That I Saw It on Mulberry Street, If I Ran the Zoo, McElligot’s Pool, On Beyond Zebra !, Scrambled Eggs Super ! et The Cat’s Quizzer) en raison de portraits racistes.

"Les livres décrivent des personnes de manière blessante et erronée", précise l’éditeur. Cette décision fait suite à une étude universitaire qui montrait que seuls 2 % des personnages ne sont pas blancs et qu’ils perpétuent souvent des stéréotypes racistes.