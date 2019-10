Lucie Paugham est marionnettiste. Pas une de celles qui se cachent derrière un rideau et font déambuler Guignol et Gnafron, non. Une marionnettiste d’aujourd’hui, pour qui donner vie à un personnage de bois, de tissus ou de papier est un véritable art. Un 31 décembre, pour faire plaisir à un ami, elle assiste, à 18h, à une séance de cinéma. La salle est vide et pourtant, un homme choisit de s’asseoir juste à côté d’elle. Passé la désagréable surprise - qui ne l’a pas éprouvée ? - elle se surprend à ne pas trouver sa compagnie si dérangeante. Le film, en revanche, ne la passionne pas. Alors Lucie se lève et tandis qu’elle s’apprête à sortir, son voisin lui retient le bras et lui lance "Donnez-moi une bonne raison, une seule, de ne pas me suicider cette nuit !".

(...)