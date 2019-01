Loin des médias depuis son accusation de complicité dans un home invasion à Lasne, Stéphane Pauwels a décidé de coucher cette période difficile sur papier.

Depuis son arrestation en août dernier, Stéphane Pauwels se fait discret. Et, pour cause, l'animateur de RTL-TVI est privé d'antenne jusqu'à la tenue de son procès, qui aura normalement lieu au premier trimestre 2019. Un procès qui survient suite à une affaire de home invasion dont le présentateur des "Orages de la vie" aurait été son complice.

La justice lui interdit de s'exprimer dans la presse. Stéphane Pauwels met toutefois son temps libre à profit écrivant un bouquin sur cette descente aux enfers, affirme le Soir Mag. "Alors qu'il enchaînait les tournages et vivait à 100 à l'heure, le quotidien de Stéphane Pauwels a radicalement changé. Un proche nous explique qu’il est reparti vivre à Mouscron. Chez lui, il essaie de passer le temps. Notamment en écrivant un livre. Un ouvrage qui reviendra évidemment sur ces temps difficiles."

Pour se changer les idées, l'animateur s"adonne à d'autres activités comme "le sport" et "de longues promenades dans la nature". Il reste toutefois informé en regardant des "émissions de foot", des "chaînes d'info" et des "séries à la mode". Certains ont peut-être également pu le croiser à l'un ou l'autre match de football où il s'est rendu en tant que spectateur. Lors de cette période difficile, l'homme s'est également recentré sur ce qui était important pour lui: ses proches.

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, et surtout sur Twitter, Stéphane Pauwels avait tenu à écrire un petit message à ses followers à l'occasion du nouvel an: "Un véritable soulagement de quitter définitivement 2018... Une année à zapper de mon existence... 2019, c'est l'amour et le renouveau. La santé et les vrais amis, ceux qui vont là quand cela va mal... Garder la tête haute et cultiver l'authenticité et honnêteté."

De son côté, RTL-TVI attend avec impatience le verdict rendu par la justice avant de décider si son animateur vedette reprendra l'antenne ou pas.