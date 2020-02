Patrick Roegiers a été mis à la porte par ses parents à 20 ans. Un demi-siècle plus tard, La vie de famille raconte cet épisode d’une violence inouïe.



C’est un épisode qu’il avait jusqu’ici gardé pour lui. Même ses plus proches et les journalistes qui le côtoient depuis des années ignoraient tout du drame qui a frappé l’auteur du Bonheur des Belges quand il avait vingt ans à peine. Il lui aura fallu un demi-siècle de succès, de littérature, de théâtre et de vie pour, enfin, raconter ce qui s’est passé le 22 septembre 1967. Et, du même coup, éclairer d’un nouveau jour son œuvre dont tant de livres sont empreints de cette douleur initiale. Ce jour-là, à la demande de sa mère, le père de Patrick Roegiers appelle la police pour qu’elle le mette à la rue, manu militari. Pourquoi ? Il l’ignore. Aujourd’hui, cette souffrance-là, cette incompréhension, cet abandon sont au cœur du premier chapitre, percutant, de La vie de famille. Un livre violent que l’auteur affirme avoir écrit avec beaucoup de plaisir.

(...)