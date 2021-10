Elle n’aurait pas pu choisir de titre plus clair et au fil des 192 pages, Tatiana Silva n’aura de cesse de le démontrer : Tout commence par soi. Car c’est au fond d’elle, dans son enfance, dans ses blessures, qu’elle est allée puiser la force de devenir la jeune femme qu’elle est aujourd’hui. Dans ce livre qui, par certains aspects, tient de la confession, celle que l’on a connue Miss Belgique, présentatrice de la météo sur la RTBF, danseuse avec les stars et, aujourd’hui, en charge de faire la pluie et le beau temps sur la chaîne la plus regardée d’Europe, TF1, se raconte sans détours. Elle y évoque ses douleurs, ses peines, ses doutes. Parce que ce sont eux, aussi qui l’ont fait avancer. Rencontre avec une belle personne, dans toutes les acceptions du terme.