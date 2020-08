Bonne nouvelle pour tous les fans de Koh-Lanta. Teheiura, l'aventurier emblématique, sort son livre "Aventurier dans l’âme". Dans cet ouvrage écrit avec sa femme et publié aux éditions "Au Vent des Îles", il revient sur son enfance en Polynésie. " La Polynésie fait partie de moi. Ce livre, c’est aussi un moyen de la faire découvrir aux gens, de leur donner envie d’y aller", a-t-il confié au Parisien. A travers ce livre, il aborde également son arrivée à Paris et ses quatre passages dans l'émission d'aventure, et plus particulièrement dans la dernière saison " L’île des héros".

Avec sa philosphie de vie très simple, sa bienveillance et sa gentillesse, le candidat a touché le coeur de milliers de téléspectateurs. Mais Teheiura n'a pas toujours eu cette assurance. En effet, il a notamment confié qu'il a dû passer le casting pour Koh-Lanta à plusieurs reprises avant d'être sélectionné. "J’étais encore très réservé, je n’arrivais pas à aligner les mots face au jury. Pour ma deuxième et troisième tentative, je n’ai même pas reçu d’appel. Puis avant la quatrième, j’avais participé à l’émission Total WipeOut sur M6. Ça a été un déclic, autant sur ma personnalité que sur ma façon de parler. Ça m’a ouvert. Quand je me suis représenté face au jury, je n’étais plus le même, j’étais à l’aise. Et là, c’était parti".

Le candidat emblématique n'a pas caché son envie de participer une cinquième fois à Koh-Lanta. Il n'est d'ailleurs pas prêt de quitter nos écrans, puisqu'il participera prochainement à la nouvelle émission de TF1 "District Z", présentée une fois encore par Denis Brogniart.