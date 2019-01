Livres/BD Hergé envoyait Tintin au pays des Soviets en 1929, puis au Congo en 1930. La galerie Tintin©Hergé et le Musée Hergé célèbrent ce 2e album ce week-end. Tintin et les trésors de la BD franco-belge sont aussi à l’honneur à la galerie Huberty & Breyne.

Que de livres, études, mémoires et thèses n’a-t-on pas déjà publié sur Hergé et son œuvre ! Le 10 janvier 1929, Georges Remy, après avoir déjà créé le personnage de Totor, lance un nouveau personnage dans l’aventure, Tintin. Aux États-Unis, quelques semaines plus tôt, un autre futur géant, Walt Disney, vient de créer lui aussi un personnage qui deviendra iconique : Mickey.

Aujourd’hui, Tintin, star des salles de ventes qui n’a plus connu de nouvelles aventures depuis le décès d’Hergé en 1983, a vu plus de 275 millions d’albums être vendus en 110 langues nationales, régionales et dialectales. Il s’en écoule encore actuellement 4 millions rien que sur le marché chinois. Divers longs métrages cinématographiques dont Le Secret de La Licorne réalisé par Steven Spielberg et produit par Peter Jackson (les deux inverseront les rôles pour le prochain épisode, comme il vient d’être annoncé) et des séries animées pour le petit écran ont été réalisés et les produits dérivés de qualité s’arrachent à prix d’or, comme ces plus de 2 500 000 € donnés pour les dessins originaux des pages de garde à l’encre de Chine.

(...)