C’est sous les ors de la salle gothique de l’hôtel de ville de Bruxelles qu’a été présentée l’année Tintin par les représentants de Moulinsart notamment, mais en l’absence de Nick et Fanny Rodwell. Le jeune reporter imaginé par Hergé a en effet fêté ses 90 ans ce jeudi. Rappelons que Georges Remi a souhaité que son personnage ne poursuive pas l’aventure après son décès. Il s’agit donc pour Moulinsart de faire vivre l’œuvre et de vendre les albums. Déjà,(7 volumes) puis le Musée Hergé y ont participé, ainsi que des expositions, des comédies musicales et un opéra.Il s’agissait aussi de faire entrer Tintin dans le XXIe siècle. Moulinsart a donc décidé de remastériser et numériser les neuf premiers albums parus d’abord en noir et blanc dans les années 30. (...)