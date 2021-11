Son amie Carla Bruni dit d’elle, sur les réseaux sociaux, que Tristane Banon signe, avec La paix des sexes, un livre très courageux. L’intéressée, qui a osé, en 2007, dire publiquement sur un plateau de télé que Dominique Strauss-Kahn avait tenté de la violer cinq ans plus tôt, celle qui, en 2011, a porté plainte contre le même homme, temporise pourtant. "C’est un mot qui me met toujours un peu mal à l’aise parce que pour moi, le courage, c’est de sauver des vies. Je ne sais pas si écrire ce livre est courageux, mais c’est impliquant et c’est aussi s’exposer à beaucoup de violences", dit-elle.

Car, dans La paix des sexes, Tristane Banon ne hurle pas avec les louves du féminisme ultra-militant. Au contraire, elle se pose, analyse, réfléchit à la manière de construire un monde où hommes et femmes pourraient vivre ensemble en bonne intelligence, dans le respect - notamment des lois - et avec l’envie de voir la société se passer de la guerre des sexes.

(...)