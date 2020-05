Twilig

ht.

C’est l’auteure elle-même, Stephenie Meyer, qui l’a annoncé sur son site internet : douze ans tout juste après les premières aventures d’Edward Cullen et consorts, la saga Twili ght va s’enrichir, dès le 4 août, d’un nouveau tome. Intitulé Midnight Sun, ce nouveau volet s’intéressera de près au vampire qui fit battre un peu trop fort les cœurs de millions de fans de par le monde. " J’espère que cette annonce ne semble pas opportuniste ", a souligné la romancière américaine. Qui ajoute qu’elle avait, dans un premier temps, pensé à postposer cette sortie et à attendre que le monde soit " revenu à la normale ". Mais, écrit-elle : " 1. Qui sait quand cela arrivera ?" et "2. Vous avez attendu assez longtemps. Même plus longtemps qu’assez longtemps. "

Après s’être souciée de la bonne santé et du bien-être de ses lecteurs et de leur famille, Stephenie Meyer, dont les livres se sont vendus à plus de cent millions d’exemplaires dans le monde, glisse encore qu’elle espère que l’annonce de ce nouveau roman mettra un peu de baume au cœur de ses fans, leur donnant un joli motif d’espoir et d’attente jusqu’à l’été.

Midnight Sun ne sera pas une suite aux romans déjà parus, mais ce ne sera pas non plus une préquelle, a tenu à préciser l’auteure. Le roman explorera les débuts de la relation entre Bella et Edward, vus à travers les yeux de ce dernier.

Cela faisait des années que Stephenie Meyer travaillait sur ce nouveau texte. En 2008, un manuscrit inachevé avait fuité sur Internet, ce qui avait convaincu l’auteure de se mettre en pause. Elle vient de retrouver le bouton "play"…