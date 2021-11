Ce soir-là, en plein confinement, c’est la grande affluence dans le salon de Bruno Solo. Les uns après les autres, les invités sonnent à la porte, prennent place à table et racontent leur vie. Au total, ils seront onze à (re) faire l’Histoire. Douze avec l’auteur. “Pas treize. Parce que treize à table, ça fait toujours des histoires, mais pas de celles que nous avions envie de vous raconter”, écrit-il en préambule.

Ce “dîner parfait”, Bruno Solo en a rêvé. S’il avait pu pousser les murs, sûr qu’ils auraient été plus nombreux. D’autant qu’ils étaient tous libres : les morts ont l’éternité devant eux. Et les héros de l’Histoire sont bavards, comme on s’en rend compte au fil de ces pages drôles, ludiques, mais truffées de références et certifiées conformes par de grands historiens.

“J’avais commencé ce livre avant le premier confinement, mais l’idée, l’angle du dîner parfait, avec des gens qui me font vibrer, qui me fascinent, m’est venue effectivement pendant le confinement. Parce que les dîners entre amis nous manquaient. Au départ, j’avais fait des portraits de personnages qui me passionnent, qui étaient liés à mon histoire personnelle, sur lesquels on savait peu de choses, ou pas les bonnes. Les historiens avec lesquels je travaille m’avaient dit “Tu vas voir, tu vas découvrir Alcuin, Christine de Pizan”…

Vos personnages font tous des entrées remarquées...