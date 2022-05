Adrien et Louise forment un couple heureux. Ils sont jeunes, ils s’aiment, la vie leur sourit. Seule ombre au tableau : alors que les ventres de leurs amies s’arrondissent, Adrien et Louise ne parviennent pas à donner la vie. Commence un parcours du combattant entre rendez-vous médicaux, tentatives de fécondation in vitro, attentes, angoisses, souffrances. Au bout de plusieurs années, le couperet tombe : Adrien est stérile. Leur couple y survivra-t-il ?

"Un enfant de toi" est le premier roman du Belge Dimitri van Sprang, coach de profession. Son livre n’est ni un témoignage ni un essai de plus sur les problèmes du couple. C’est un récit bien enlevé que le lecteur suit avec plaisir bien que l’auteur évite les facilités d’écriture. Au contraire, il prend soin d’analyser ses personnages avec des mots choisis. Tout en relatant les événements, il nous fait vivre les tourments d’Adrien, face à une épreuve douloureuse physiquement et moralement, qui met à mal sa virilité. Des visites chez le médecin aux repas familiaux à l’atmosphère lourde, tout est décrit non sans humour. Comment aborder un sujet grave sans se prendre au sérieux : Dimitri van Sprang a réussi le pari.

Un enfant de toi, Édition Merci les Livres, 227 pages, 17 euros