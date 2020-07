Cela faisait longtemps que l’idée lui trottait dans la tête, de faire des vers. Et comme ça faisait longtemps, aussi, qu’elle avait envie de parler de nos petites misères sexuelles, de nos préjugés, de l’absurdité du regard des hommes sur les femmes (et vice versa), cette coquine de Sophie Fontanel a marié les plaisirs. Le résultat, ce sont 26 fables plus éclairantes (et hilarante, touchantes…) les unes que les autres, réunies sous un titre on ne peut plus accrocheur : Les fables de la Fontanel (si elle s’était appelée Dugenou, ça aurait moins bien fonctionné, c’est sûr) sont des petits textes que vous avez écrits au long cours ?

"J’ai écrit une fable, comme ça, parce que ça me démangeait. Puis j’en ai écrit une seconde comme pour m’assurer que ce n’était pas juste une chose que j’avais pu faire une fois et à partir de là, c’était irrésistible. Je ne m’en occupais pas et puis, tout à coup, j’étais dans le train et, hop, j’en faisais une. Parce qu’il y a une rythmique, une exigence de langage, après une fable, j’étais épuisée !"