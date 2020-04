Le pari était audacieux, pour ne pas dire proche de la folie furieuse. Avec 472 pages au compteur pour un poids de 2 kg, La bombe n’est pas une bande dessinée ordinaire. Ils sont trois à signer cet ouvrage qui défie l’entendement parce que tout y est hors normes : les scénaristes belge et français Alcante et Laurent-Frédéric Bollée, et le dessinateur canadien Denis Rodier. Le format, les quatre ans et demi passés à le réaliser mais aussi l’histoire, celle de la bombe atomique qui a détruit Hiroshima et Nagasaki. Car tout est vrai dans ce livre affirment les auteurs, jusqu’aux choses les plus invraisemblables. Comme, par exemple, ces 18 cobayes humains qui, à l’insu de leur plein gré, se sont vus administrer par les Américains du plutonium pour voir comment le corps réagissait.

(...)