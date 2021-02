Depuis 1993, les fans deespéraient que les personnages inventés par Tim Burton vivraient de nouvelles aventures macabres, effrayantes et poétiques. Une patience récompensée, puisque Disney publishing vient d'annoncer qu'elle avait donné son feu vert pour une suite, non pas sous forme de dessin animé, mais bien de roman. L'écriture en a été confiée à la romancière Shea Ernshaw, autrice de. Avec une seule contrainte: décrire les mésaventures du couple désormais marié, mais sous l'angle de la défunte épouse.

"Ce nouveau livre, écrit du point de vue de Sally, a lieu peu de temps après la fin du film, explique-t-elle. C'est l'histoire d'amour encore à raconter de Sally et Jack. Mais c'est aussi une histoire de passage à l'âge adulte pour Sally, alors que nous la voyons évolue en tant que reine de la citrouille de Halloween Town. Cela donnera aux fans une deuxième dose tant attendue de Sally, de Jack et de tous les habitants familiers de Halloween Town, tout en présentant un nouveau casting de personnages sinistres et étranges, que j'espère que les lecteurs aimeront."

Si le livre, sans titre actuellement, n'est attendu en librairie qu'en juillet 2022, Shea Ernshaw en a déjà largement dessiné les contours. "L'un des thèmes centraux de L'étrange Noël de Mr. Jack était la difficulté de Jack à savoir qui il était vraiment. Il était fatigué d'être le roi de la citrouille, et dans son désir de quelque chose de plus, il a comploté pour prendre Noël. Dans ce livre, je voulais vraiment explorer l'identité de Sally, et mieux comprendre non seulement qui elle est maintenant qu'elle est tombée amoureuse de Jack et a endossé le rôle de la reine de la citrouille, mais aussi comprendre comment son passé a affecté ses désirs présents, ses doutes et ses rêves. Qu'est-ce qu'une poupée de chiffon veut vraiment de la vie? De quoi a-t-elle peur? Et qu'est-elle prête à faire pour sauver ceux qu'elle aime? Comme nous l'apprendrons dans le livre, elle est prête prendre beaucoup de risques. Sally est l'un des personnages les plus fascinants et les plus profonds que j'ai jamais décrits, et c'est un honneur de pouvoir raconter son histoire."

Vu l'énorme cote d'amour dont bénéficie L'étrange Noël de Mr. Jack, si le roman tient ses promesses, on ne serait pas étonné d'apprendre qu'il sera rapidement adapté au cinéma. Et pourquoi pas par Tim Burton ?