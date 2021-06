L'idée est née il y a 10 ans, quand le réalisateur Steven Spielberg a séjourné à l'hôtel Amigo pour la promotion du film "Le Secret de La Licorne". Il avait alors dédicacé un dessin le représentant et montrant Tintin devant l'entrée de l'hôtel. Le groupe Moulinsart a par la suite accepté de s'investir pour décorer entièrement la suite, dans le respect de l'élégance voulue par Olga Polizzi, la directrice du design pour les hôtels du groupe Rocco Forte.

La suite comprend de multiples références aux aventures de Tintin. Le salon est notamment décoré avec le vase vu dans l'aventure du Lotus bleu et la fameuse fusée blanche et rouge. Une peluche Milou monte la garde dans la chambre. Pour les familles, une chambre communicante a été pensée pour les enfants, qui pourront dormir entourés des images de leurs héros, reprises sur les draps et sur les murs. Un coin lecture et dessin les attend à leur réveil dans le restaurant de l'hôtel, où ils pourront déjeuner dans de la vaisselle estampillée Tintin.

"On veut donner une expérience de luxe et en même temps très locale", explique Jan Nielsen, directeur général de l'hôtel. "On est un groupe international, mais on est aussi local. On a une suite Magritte depuis environ 10 ans et on travaille avec des fournisseurs belges pour le chocolat, les gâteaux... On a aussi une bière brassée spécialement pour l'hôtel Amigo".

Nick Rodwell, administrateur délégué de la société Moulinsart, est heureux de pouvoir, à travers ce projet, soutenir la relance du tourisme dans la ville de Tintin: "On est ravi d'aider à la relance du tourisme en Belgique. (...) On avait le projet de créer un hôtel Tintin, mais après 12 à 18 mois de discussion, on n'a pas trouvé d'accord et on y a renoncé". Le grand voyageur qu'est Tintin a aujourd'hui une chambre qui lui est dédiée dans sa ville.