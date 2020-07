Après les mois difficiles que nous venons de traverser, quoi de mieux que de s’accorder des petits plaisirs même pas coupables et de se plonger dans une littérature certes plus légère mais qui n’est pas à dénigrer pour autant ? De la “chick lit”, comme on le dit de manière un peu condescendante, mais qui a ce pouvoir magique de nous faire tout oublier…

On attaque avec un gros morceau, un grand nom du genre : Sophie Kinsella. La Londonienne, ancienne journaliste financière, s’est fait connaître grâce à L’accro du shopping à laquelle elle a fait subir de multiples aventures. La revoici avec A charge de revanche (Belfond), ou l’histoire d’une famille un peu barrée, qui tente, vaille que vaille, de maintenir à flot la quincaillerie qui a fait leur gloire.

(...)