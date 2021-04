Scénariste et photographe de plateau - c’est sur l’un d’eux qu’elle rencontrera son compagnon, un certain Claude Lelouch - Valérie Perrin est aussi, depuis la sortie des Oubliés du dimanche, une auteure à succès. Après ce premier roman bardé de récompenses, elle signe, en 2018, Changer l’eau des fleurs. Et là, la machine s’emballe. Avec plus de 800 000 exemplaires vendus en France, elle s’offre le luxe d’entrer, au côté des Musso, Levy, Bussi ou Minier, dans le club des plus gros vendeurs.

(...)