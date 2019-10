Si ce n’est pas encore l’heure des bilans - ou alors un bilan d’étape -, c’est celui d’un anniversaire, pour Valérie Trierweiler. Cette année est la trentième qu’elle passe à Paris Match, où elle est entrée jeune stagiaire pleine d’allant et d’envies. L’enthousiasme ne l’a pas quittée, ni l’amour des mots. Alors, pour célébrer à sa façon ces trois décennies (et les 70 ans de Match), elle donne de ses nouvelles par le truchement d’un livre. On y retrouve quelques-uns des textes qu’elle a signé au fil du temps, de jolies interviews, des portraits.

