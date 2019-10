En 1969, John Lennon ne voulait que Yanou Collart pour l’aider en France dans sa campagne War is over La guerre est finie. "On se connaissait. J’avais déjà travaillé pour lui. Mais curieusement, je ne possède pas une seule photo où nous sommes ensemble." Cette Belge née à Ixelles, devenue une des attachées de presse les plus importantes de Paris, a aussi travaillé avec Paul McCartney, Johnny, Sean Connery, David Bowie, Jerry Lewis, Rock Hudson… Et des tas d’autres qui peuplent les pages du livre de souvenirs qu’elle publie, Les étoiles de ma vie.

(...)