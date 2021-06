Titeuf, l’air de rien, va sur ses trente ans. Zep, son papa, a dépassé la cinquantaine. Mais tous les deux ont conservé cette même passion de raconter des petites histoires, d’explorer le quotidien d’un gamin de 10 ans. Tous les deux ont décidé, dès le premier jour, que le plus jeune des deux, n’entrerait jamais dans cette vie d’adolescent qui est pourtant si proche.

"Titeuf a dix ans et il aura toujours dix ans, sourit Zep. C’est un âge génial. Un moment dont on ne se souvient pas nécessairement. Mais un moment où on croit encore, et ils sont absolument sincères, qu’on peut tout changer. C’est l’âge où l’on pense que l’on peut - que l’on va - bouleverser le monde. Un âge où on a des projets surréalistes mais où on pense vraiment qu’on va les réaliser et qu’on ne réalisera jamais. Mais sur le coup, ce n’est pas grave, parce que les gamins sont passés à autre chose et c’est très bien" , explique, intarissable, Zep, lorsqu’il s’agit de parler de "son" Titeuf.

