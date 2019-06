Le 25 juin 2009, le monde apprenait avec stupéfaction la mort de Michael Jackson. Le King of Pop comme il était surnommé, a succombé à une overdose médicamenteuse destinée à soulager les douleurs qui dévastaient son corps depuis des années. Il avait seulement 50 ans. Sa disparition est intervenue alors qu’il s’apprêtait à revenir sur le devant de la scène, initialement pour une série de 10 concerts à Londres qui a rapidement été étendue à 50 dates programmées du 13 juillet 2009 au 6 mars 2010, à Londres. Ce retour avec This Is It était tellement attendu que la vente des billets pour ces spectacles a été la plus rapide de l’histoire.

Depuis, (...)