C’est à une bien belle surprise qu’ont eu droit, à l’AccorHotels Arena de Paris, ceux qui avaient mis la main au portefeuille pour assister au premier des concerts des Enfoirés, version 2020 !

Dimanche, treize ans après avoir, pour la dernière fois, participé à la fête, elle est remontée sur scène, mais pour une représentation seulement, et à l’occasion des trente ans de la troupe venue prêter main-forte à Coluche et à ses Restos du Cœur. Autre bonne nouvelle : ce spectacle - et les suivants - seront évidemment enregistrés et TF1 diffusera, courant mars, Le Pari(s) des Enfoirés.

L’occasion, donc, de découvrir Muriel Robin… au Musée Grévin. Puisque c’est lors d’une visite guidée de Gérard Jugnot à Mimie Mathy, que la statue de cire de l’humoriste se met à bouger…