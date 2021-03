L’année 2021 devait être chargée pour Queen. Le groupe de Brian May et Rodger Taylor avait prévu les choses en grand pour célébrer les 50 ans de la formation britannique qui avait trouvé son line-up définitif en 1971 avec l’arrivée du bassiste John Deacon. Malheureusement, la pandémie a eu raison des 29 dates prévues en Europe. Elles sont reportées à 2022.

Cependant, "the show must go on" aurait dit Freddie Mercury. Histoire de ne pas être aux abonnés absents, le groupe se décline désormais en jeu vidéo, et c’est une première. Disponible pour les appareils Android et iOS, Queen : Rock Tour vous invite à vous produire aux côtés des quatre lascars à coups de riffs de guitare ravageurs et de solo de batterie sur les plus grands succès de la formation, dans les décors de leurs plus mythiques concerts. De quoi booster votre ego de rock star ! Afin de pimenter la chose, vos performances vous donneront accès à de multiples archives inédites retraçant l’histoire du légendaire quatuor. Tout est strictement conforme à la réalité, indique le communiqué présentant Queen : Rock Tour.

Attention, le jeu pèse pas moins de 645 Mb. La précision et la richesse de l’ensemble sont à ce prix. Et le jeu complet coûte 2,99 euros, la version gratuite étant très limitée. Comptez aussi un entraîneur spécifique pour vos doigts, ils vont en avoir besoin…