Machine à tubes et à fantasmes des années 80, Bananarama revient cet été

La nouvelle devrait raviver la nostalgie et la machine à fantasme des inconditionnels des années 80. Bananarama sera de retour cet été avec un douzième album à paraître le 22 juillet. Trente-six ans après True Confessions et son imparable single "Venus" (une reprise d'un titre des Néerlandais de Shocking Blue, faut-il le rappeler?), trois ans après In Stereo, leur dernier fait d'armes discographique, le trio désormais réduit à au duo Sara Dallin-Keren Woodward annonce l'arrivée de Masquerade précédée du single éponyme.

Que les fans se rassurent, rien n’a vraiment changé du côté de la planète Bananarama. Musique pop aguicheuse et légère, voix à l’unisson sont toujours de mise. Seul le clip est quelque peu moins sexy que ce qu’on a connu par le passé, surtout sous l’ère Stock Aitken Waterman (époque “Venus”, évidemment), les faiseurs de tubes dans les années 80-90. Les deux chanteuses se retrouvent au cœur d’une sorte de congrégation dans un château en Italie. Vêtues de noir au départ, elles s’affichent plus colorées par la suite, faisant ressurgir bien des souvenirs.

La chanson est parfaite pour l’été, avec tous les codes qui ont fait le succès de la formation féminine. Et en prime, quelques passages en français.

Le tout est produit par Ian Masterson dont le nom est acoquiné avec ceux de Sophie Ellis-Bextor, Geri Halliwell (des Spice Girls) les Pet Shop Boys et Kylie et Dannii Minogue ! Et ça s'entend, c'est efficace. Il était déjà aux manettes pour les deux essais précédents , Viva en 2009 et In Stereo en 2019.

Rendez-vous le 22 juillet pour découvrir les 11 titres qui composent Masquerade, un titre osé s'il en est après deux années de pandémie...