Fresh La Peufra aux Ardentes !

Phénomène du moment depuis sa victoire dans la Nouvelle École, le The Voice du rap sur Netflix, le Liégeois Fresh La Peufra gravite au-delà de la stratosphère. Non seulement il fait un tabac sur les plateformes de streaming avec son single "Chop" avant la sortie de son EP Bientôt à l'abri à paraître ce 1er juillet, mais il se retrouve aussi propulsé à l'affiche d'un des festivals les plus attendus de l'été. En effet, Fresh La Peufra se produira le samedi 9 juillet du côté du Hood, la troisième scène du rendez-vous liégeois.

Le nouveau venu sera bien entouré aux Ardentes. Le festival présente une des affiches les plus redoutables et huppées de l'été/. Y sont attendus Damso, Stromae, Orelsan, PNL, Ninho, Sexion d’Assaut, SCH, Hamza, Tyler The Creator… Du monde, rien que du très beau monde.

Dans leur annonce, les organisateurs des Ardentes précisent qu’il reste des places disponibles pour voir Fresh en concert lors du festival. Rendez-vous sur www.lesardentes.be.