La première soirée des Eurockéennes annulée après un gros orage, sept blessés légers

La première soirée des Eurockéennes de Belfort a été annulée jeudi à cause des violents orages qui se sont abattus sur le site du festival et ont fait sept blessés légers, ont annoncé la préfecture du Territoire de Belfort et les organisateurs.

"Par mesure de sécurité et en raison des risques de violents orages qui touchent le département et le site des Eurockéennes, il a été décidé d'annuler la soirée du 30 juin", a indiqué à l'AFP la préfecture. Les organisateurs ont fait état quant à eux de "moins de sept blessés qui sont en urgence relative, pris en charge à l'hôpital". On ne sait pas comment et où ces personnes ont été blessées.