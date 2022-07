Avec "Fragments 2", Primero continue l'exploration de ses failles

Membre du groupe l'Or du Commun, Primero est connu pour sa plume complexe, sensible et précise. Alors qu'il s'est longtemps posé en observateur du monde qui l'entoure, le Bruxellois explore aujourd'hui l'intime, ses doutes et ses failles au travers de quatre Ep's qui sortent au fil des saisons de l'année 2022.

Arrivé dans notre petit studio, le rappeur s'installe mais perd rapidement le fil.

"Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas en condition, là"

, confesse-t-il après quelques minutes. Ce que nous lui proposons n'est pas un exercice facile. Certains membres de son entourage musical ont pris leur caméra pour lui poser une question ou raconter une anecdote. Les vidéos sont drôles ou très précises et sérieuses mais elle peuvent déstabilisées. Et toutes font découvrir une nouvelle facette de la personnalité de l'artiste.

Quelques minutes plus tard, la concentration retrouvée, nous pouvons démarrer pour de bon.



Nous revenons sur son choix de morceler la sortie de sa musique, la complexité de trouver sa place au milieu des multiples sorties de la semaine, comment allier perfectionnisme et spontanéité en studio et son approche de l'écriture.





Fragments 2, de Primero. Disponible sur toutes les plateformes.