Tournée des cathédrales: deux concerts de Laurent Voulzy à Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles en septembre

Avec un succès qui ne se dément. Amoureux des édifices religieux (il sillonne la France et la Belgique), le chanteur français a monté un spectacle original avec une harpiste et un pianiste dans des ambiances intimes où l’acoustique ajoute à la qualité des chansons.

Pas question de tonitruantes " Nuits sans Kim Wilde " mais plutôt des chansons du " guimauve singer " (comme il se présente) qui collent au lieu voir y trouvent une dimension quasi mystique. On pense entre autres à son album médiéval "Lys and Love" qui évoque le Moyen-Age.

Bonne nouvelle avant de partir en vacances: après Tournai et Liège en avril dernier, Laurent Voulzy revient en Belgique et débarque à Bruxelles les 15 et 16 septembre prochain. Et pas n’importe où ! Au cœur de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule à deux pas de la Grand Place.

Les places seront sous peu en prévente à la Fnac, sur ticketmaster.be et dans les Night and Day.