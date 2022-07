Les terribles problèmes de santé de Françoise Hardy: “J’aimerais parfois partir pendant mon sommeil et ne pas me réveiller”

Dans une interview au Journal du Dimanche, Françoise Hardy a expliqué tous les problèmes de santé dont elle souffre. "Depuis mes 45 radiothérapies, l'absence définitive de salive et le manque d'irrigation du crâne et de toute la zone ORL ont rendu ma vie cauchemardesque. Je passe au moins cinq heures par jour à m'alimenter et suis toujours menacée d'hémorragies nasales à cause de mes narines trop sèches et obstruées malgré l'huile dont je les tapisse plusieurs fois par jour. Une récente hémorragie a encore plus desséché mon arrière-gorge, ce qui me vaut des crises de toux et d'étouffement."

Et la chanteuse de 78 ans de conclure : "J'aimerais parfois partir pendant mon sommeil et ne pas me réveiller."