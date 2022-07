Concert: 30% de Belges pour la der de l’impressionnant Central Tour d’Indochine à Lille

Wouaw ! Quelle claque ! A la fois visuelle et sonore. Indochine a mis fin à une incroyable tournée des stades ce weekend à Lille. Double ration pour les fans au stade Pierre Mauroy où le public belge, privé de cet événement à cause de l’absence d’une enceinte extérieure digne de ce nom, a pu profiter de la puissance de Nicola Sirkis et de son groupe. Ils et elles étaient 30% à avoir effectué le pélerinage de l’autre côté de la frontière et ils et elles ne l’ont pas regretté.

Indochine fête ses 40 ans. Rien que cette phrase aurait pu faire sourire dans les années 80. Où le groupe français surfait sur des sonorités synthétiques, des accents asiatiques et alignaient les tubes. Quatre décennies plus tard, Ils sont toujours là. Certes remodelé tant sur le plan de la composition où Nicola Sirkis, l’éternel ado, est le seul survivant originel que sur le son. Depuis le virage des années 80, les guitares crissent davantage, le son est plus rock, plus dur. Et un nouveau public a adhéré. Pour preuve, ce dimanche, des gamines de 15 ans se déhanchaient en criant à tue-tête les textes récents qui évoquent des problèmes de société comme le harcèlement scolaire.

Organisé par le promoteur lillois " A Gauche de la Lune ", le double rendez-vous a fait le plein dans une ambiance survoltée, souvent boîte de nuit tant les watts vrombissaient dans un stade fait pour de tels événéments.

Nous, Belges, restons frustrés que Nicola Sirkis ait fait une croix sur un stade roi Baudouin qu’il juge, selon nous à raison, comme peu convivial et inadapté pour un public aussi nombreux.

Un impressionnant silo central (d’où Central Tour) est posé au cœur du stade tel une fusée prête à décoller. De quoi offrir un spectacle à 360 degrés à un public qui, désormais, va de 7 à 77 ans.

Pour cette tournée, qui est passée par Paris, Bordeaux, Marseille et Lyon, Indochine a passé en revue ce qu’il a fait de mieux depuis 40 ans. Avec des renaissances comme Dizzidenz Politik ou Miss Paramount, qui ont replongé certaines et certains dans leurs premières sorties en boîte, en passant par Des Fleurs pour Sallinger, Alice et June, Trois Nuits par Semaine ou encore les Tzars ou Little Dolls, il n’en a pas oublié des masses. Sans oublier l’incontournable et devenu classique L’Aventurier dans les rappels. Comme un clin d’œil à des décennies qu’Indochine a marqué au fer rouge. Avec, en guest, Christine and the Queens pour un " Troisième Sexe " devenu un hymne à la différence.

Afin de ne frustrer personne (un stade, c’est grand…), un écran géantissime diffusait en permanence tantôt des images du direct du show tantôt des créations graphiques tantôt des rappels de l’actualité de l’époque. Rendez-vous en 2033, conclut le show de 2h30. Quand Indochine aura 50 ans. Et nous dix de plus aussi…

Les chiffres fous d’une tournée historique

Le Central Tour d’Indochine, c’est un monstre qui se déplace. Pour accueillir entre 60.000 et 70.000 personnes à chaque stade et en mettre plein la vue, le groupe n’a pas lésiné sur les moyens. Jugez plutôt. Des chiffres qui donnent le tournis !

⁃ Structure en acier : 150 tonnes

⁃ Écran vidéo : 2500 m² composé de 1400 panneaux de led pour un poids de 68 tonnes : Le plus grand écran jamais utilisé pour un concert live spécialement conçu pour le Central Tour.

- Lumière : 1500 projecteurs pour un poids de 10 tonnes

- Son : 30 tonnes

- 400 m de crash barrières

- Poids total de la tour équipée : 258 tonnes

- Hauteur de la tour : 45 mètres

- Scène : 850m²

Pour le montage / démontage :

- 5 jours de montage 24h/24h

- 1,5 jours de démontage 24h/24h

- 4 grues 100 tonnes

- 4 nacelles élévatrices 45 mètres

- 20 chariot élévateurs

- 950 roads sur la semaine

- 70 semis remorques

- 250 techniciens sur la tournée