Près de 90.000 festivaliers ont foulé la plaine de Rock Werchter chaque jour

Il n'y avait également jamais eu autant de formations belges sur scène : elles étaient 17. Au total, 100 groupes étaient à l'affiche. Cette édition de Rock Werchter a accueilli quelque 88.000 festivaliers, dont 50.000 campeurs. Les mélomanes présents étaient issus de pas moins de 95 pays différents. Jusqu'à dimanche soir, De Lijn a conduit près de 100.000 personnes, un nombre qui pourrait encore être actualisé lundi, tandis que 12.000 cyclistes ont été dénombrés par jour. Environ 10.000 bénévoles ont par ailleurs participé à l'organisation.

Un hommage a été rendu jeudi au chanteur Arno, récemment décédé d'un cancer. Parmi les autres moments forts, figuraient les concerts des têtes d'affiche Pearl Jam, Metallica et Red Hot Chili Peppers. Des artistes plus modestes, mais non moins talentueux, comme Joost, Goldband, STIKSTOF et The Death South ont également fait vibrer la plaine du festival. Et pour la première fois, un gagnant du concours Eurovision de la chanson était présent à Werchter : Måneskin s'est ainsi produit sur la scène principale samedi.

Aucun incident majeur n'a été signalé pendant le festival. La Croix-Rouge a annoncé qu'elle avait pris en charge 5.800 spectateurs, principalement pour des ampoules, des maux de tête ou des écorchures. Un nombre comparable à celui des autres années.

La prochaine édition de Rock Werchter se déroulera du 29 juin au 2 juillet 2023.