Tomorrowland 2022: le célèbre DJ bruxellois Olivier Gosseries y mixera pour la première fois de sa carrière: "C'est le sommet de la pyramide"

Et c’est (re)parti ! Après deux ans d’hibernation imposée, les festivals reviennent en force. 70.000 personnes par jour vont déferler sur Boom pour la 16e édition de Tomorrowland (les 15 et 16 juillet mais aussi du 22 au 24 et du 29 au 31), devenu une marque de fabrique noir-jaune-rouge. Parmi les D.J. qui vous feront sautiller, trémousser et bouger : un petit nouveau. A 53 ans, Olivier Gosseries, ex-résident du Mirano, ex-Canotier et bien connu des amateurs et trices de dancefloors, mixera le 15 juillet sur la scène Radio Ultra Modern aux alentours de 16 heures. Rencontre avec un DJ aux anges.

" Je ne vais pas cacher ma joie : c’est le Graal, la consécration et le sommet de la pyramide, avoue-t-il. C’est une vitrine d’exception. Depuis que la nouvelle est officielle, je ressens un véritable respect autour de moi. Certains disent qu’il était temps qu’on fasse appel à mes services… "

Encore fallait-il qu’il soit repéré par les casteurs de Tomorrowland. Paradoxalement, c’est la période du Covid, synonyme de monde de la nuit à l’arrêt, qui l’a mis en lumière.

" J’ai été très présent sur les réseaux sociaux en proposant notamment des livestreams. Cela a attiré un nouveau public, notamment des jeunes qui ne me connaissaient pas vraiment. Un membre de l’organisation m’a suivi et m’a proposé d’intégrer le casting de l’édition 2022. Cela ne se refuse pas. "

Olivier l’avoue : lui qui, traditionnellement, n’a pas le trac, va se concentrer un peu plus que de coutume sur ce grand rendez-vous de l’année.

" Je n’ai aucun cahier des charges ni obligation. J’ai carte blanche et, comme d’habitude, je vais prendre beaucoup de disques et travailler à l’instinct. Néanmoins, durant la semaine qui précède, je vais revoir mes gammes… "

Il mixe depuis plusieurs décennies et connaît ses classiques. Notamment ceux sur lesquels il peut se reposer au cas où. Pour les initiés, ses ficelles se nomment What to do de Guy Gerber, Domino d’Oxa et Plastci Dreams de Jaydee.

" Ce Tomorrowland va être encore plus festif et explosif que les éditions précédentes. Les gens sont en manque. Je vais m’adresser à un public différent. Tant mieux même si c’est plus compliqué de mixer devant 200 personnes que devant des milliers. "

A 53 ans (bientôt…), la machine tient toujours la route. Même si son genou va devoir subir une opération à 48 heures du festival.

" Aujourd’hui, l’envie est revenue. Je prends de nouveau du plaisir derrière les platines. Je vais reprendre le sport car une hygiène de vie est nécessaire pour tenir dans ce métier. "