"Il reste des inédits de Michael Jackson"

"Mon oncle était le genre de personne à enregistrer 40 à 50 chansons pour un album et il en reprenait une dizaine, confie TJ Jackson, neveu du Roi de la pop. Ces morceaux ne sont peut-être pas finis mais je suis sûr qu'il reste encore des inédits de Michael Jackson. Et je suis même certain que sa très forte communauté de fans va finir par remettre la main dessus. Il ne faut juste pas se presser pour les sortir de manière respectueuse."

TJ Jackson l'assure : "Michael était quelqu'un de très privé mais il était très proche de ses fans. Je suis toujours hypersurpris de la manière dont il était si proche d'eux. Et quand je leur demande comment ils savent, ils me disent : ton oncle nous l'a dit (sourire) ! Il faisait confiance à ses fans plus qu'à n'importe qui." Et que penser de son retour en hologramme ? "Je ne dirais pas que c'est une super idée mais je ne vois pas le problème avec ça non plus, conclut celui qui est conscient que le monde est sans cesse en train d'évoluer. De nombreux artistes légendaires sont partis et ils ont introduit de nouvelles générations. Il faut juste se rendre compte que ce n'est pas réel… J'ai vu des hologrammes de mon oncle et ce n'est pas la même chose que si vous le voyez en vrai. Mais, en même temps, cela permet de perpétrer son histoire, son message et ses musiques. Je n'y suis pas opposé, cela doit juste être fait de la meilleure manière possible."