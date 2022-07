Jackpot pour Kate Bush grâce à "Stranger Things"

Son tube "Running Up That Hill", sorti en 1985, connaît en effet une seconde vie grâce à la série à succès sur Netflix.

Le morceau de Kate Bush se trouve dans une séquence de la première partie de la saison 4 qui vient de sortir. Résultat ? Selon Luminate (qui suit les ventes de produits musicaux aux USA et au Canada), "Running Up That Hill" a déjà rapporté 2,3 millions de dollars à Kate Bush, entre le 27 mai et le 23 juin. "C'est tellement excitant, a-t-elle déclaré à la BBC. Mais c'est assez bouleversant, vraiment. Je veux dire, le monde entier est devenu fou". Le même type de parcours se dessine même pour Metallica avec "Master of Puppets" (1986), présent dans les derniers épisodes de la saison 4. Les écoutes de ce morceau ont augmenté de 325 %, soit 4,2 fois plus que la moyenne des écoutes habituelles en France, peut-on lire dans un communiqué diffusé par Spotify.