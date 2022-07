Un réalisateur belge choisi pour sublimer l’impressionnant Central Tour d’Indochine au cinéma le 24 novembre

Nicola Sirkis a fêté les 40 ans de son groupe Indochine en effectuant une tournée XXL en France. Ils ont rempli (à craquer) six stades : Bordeaux, Lyon, Paris, Marseille et deux fois Lille. Si vous avez raté ce show à la fois visuel et sonore, pas de panique. Vous avez droit à une séance de rattrapage.

Le Central Tour débarque au cinéma le 24 novembre dans toutes les salles IMAX de Belgique pour une séance unique. Une avant-première est programmée le 23 novembre à 20 heures dans les salles IMAX.

Un concert de près de 3 heures sur un écran géant pour un spectacle qui vous en mettra plein la vue. Mylène Farmer avait déjà réussi ce pari de transposer ses concerts dans les salles de cinéma en 2019.

Petit cocorico noir-jaune-rouge : la captation cinéma a été confiée à une équipe et un réalisateur belge. Hans Pannecoucke est aux manettes pour retransmettre l’énergie, les émotions et la ferveur de ce quadruple anniversaire d’un groupe des années 80.

Réservation et renseignements : www.pathe.be