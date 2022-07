Julien Doré interrompu durant un concert par une panne: ses fans adorent sa réaction

Ce 30 juin 2022, Julien Doré donnait un concert devant plus de 12 000 personnes aux Arènes de Nimes. A peine sa troisième chanson terminée, sa prestation a été mise à mal par un petit problème technique, plus précisément une panne de fibre. Le chanteur est revenu avec humour sur son compte Instagram sur ce petit interlude en postant la vidéo. De fait, il a assuré le show même sans musique pour entretenir son public.

"Si je vous racontais ce qu'on m'a dit. Alors moi, j'y connais rien techniquement, mais j'ai fait le parallèle avec ma vie dans les Cévennes. Et moi, ça fait pas mal d'années que j'attends la fibre. Là-haut, je suis en 3G.Ici, on vient de me dire à l'oreillette qu'on a cassé la fibre entre ici et là-bas",a-t-il expliqué en direct."Je leur ai répondu d'appeler Bouygues. Quoi qu'à cette heure-ci, ça va être chaud pour avoir le service client. Déjà, globalement, en heure d'ouverture c'est tendu."

La Star rassure ensuite ses fans toujours sur le ton de la blague: "Ils sont en train de préparer la fibre entre ici et là-bas. Et ils sont en train de le faire entre maintenant... et plus tard!"