Le guitariste Carlos Santana évacué d'urgence à l'hôpital après avoir fait un malaise sur scène

De Tina Turner à Eric Clapton en passant par Dido, Mary J. Blige ou encore Michael Jackson, le guitariste Carlos Santana a accompagné les plus grands. A 74 ans, le Mexicain se produit encore avec son instrument de prédiléction est actuellement en tournée avec le Miraculous Supernatural 2022 Tour. Ce mardi, lors d'un concert donné à Pine Knob Music Theatre, un amphithéâtre situé près de Détroit dans le Michigan, celui-ci a toutefois été victime d'un malaise et a été emmené d'urgence à l'hôpital le plus proche. "Il marchait, jouait puis est tombé tout d'un coup", raconte un dame présente dans le public.

Interrogé par le magazine américain People, le représentant du guitariste a tenu à rassurer les fans. Carlos Santana aurait été "pris par un coup de chaleur et par la déshydratation", dit-il avant d'ajouter: "Carlos a été emmené aux urgences à l'hôpital McLaren Clarkston (dans le Michigan) pour observation et il va bien."

Des nouvelles rassurantes donc pour Carlos Santana qui avait subi une intervention cardiaque d'urgence en décembre 2021 après s'être plaint de douleurs au niveau du coeur. Une opération qui avait contraint le guitariste à mettre ses activités entre parenthèses pendant plusieurs mois.

A l'heure actuelle, seul son concert de ce mercredi soir en Pennsylvanie semble avoir été reporté.