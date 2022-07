Bob Dylan enregistre une nouvelle version de Blowin' in the Wind qui se vend 1,7 million de dollars aux enchères

C’est un événement que les fans de Bob Dylan attendaient depuis plus de cinq ans. Le samedi 15 octobre 2022, du haut de ses 81 ans, il viendra présenter à Forest National “The Rough and Rowdy Ways World Tour”, déjà largement étrenné aux États-Unis. Mais il va falloir faire chauffer les smartphones (interdits pendant le concert), car les réservations débutent ce mardi 12 juillet à 9 h du matin et il pourrait bien y avoir embouteillage au démarrage sur www.gracialive.be.

Les heureux détenteurs d’un ticket, qui auront quand même déboursé entre 101,50 € et 129,50 €, ne devraient pas avoir la chance d’entendre “Blowin’ in the Wind”. Et surtout pas dans sa remise au goût du jour. Soixante ans après la composition de ce tube, Bob Dylan en a enregistré une nouvelle version, produite par T Bone Burnett, sur un nouveau support de meilleure qualité et plus résistant encore à l’usure, répondant au nom d’Ionic Original.

Particularité de cet enregistrement unique : il a été mis aux enchères chez Christie, à Londres. Et acheté pour la somme colossale de 1,76 million de dollars, soit plus du double des estimations. Le prix à payer pour être le seul à pouvoir jamais l’écouter si le propriétaire le désire.

Pour le producteur T Bone Burnett, c'est l'occasion de placer la musique au niveau des toiles des grands maîtres. "J'ai confiance et j'espère qu'il signifiera autant pour la personne qui l'acquiert aujourd'hui à la vente exceptionnelle de Christie's que pour nous tous qui l'avons réalisé, et qu'elle le considérera et en prendra soin comme une peinture ou toute autre œuvre d'art singulière." Voilà qui risque de générer pas mal de débats.