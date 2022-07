Johnny Depp, de Louis XV au rock, dévoile son nouveau duo avec Jeff Beck

Johnny Depp n'est plus vraiment en odeur de sainteté à Hollywood. A son agenda ne figurent que deux projets: le doublage de courts métrages d'animation, The Puffins, et une coproduction Netflix réalisée par Maïwen, La Favorite, dans laquelle il incarnera Louis XV, surnommé "Le bien-aimé", même si l'histoire sera avant tout centrée sur la dernière maîtresse officielle de ce roi de France, Jeanne du Barry. Le tournage de trois mois doit débuter en ce mois de juillet en région parisienne mais aussi au château de Versailles, en présence notamment de Pierre Richard et de Noémie Lvovsky.

Cet emploi du temps peu chargé d'un point de vue cinématographique ne semble pas le perturber outre-mesure. Pour l'instant, la musique semble occuper toutes ses pensées. Déjà au moment de l'annonce du verdict dans le procès qui l'opposait à Amber Heard, il préférait donner des concerts en Angleterre que se présenter au tribunal. Et depuis qu'il a obtenu gain de cause devant la justice, sa préférence pour la guitare plutôt que pour les caméras s'est encore accentuée.

Fin juin, il organisait une mini-tournée en Allemagne et au Luxembourg avec les Hollywood Vampires, composés d’Alice Cooper, Joe Perry et Tommy Henriksen. Et maintenant, voilà qu'il annonce un deuxième single enregistré avec Jeff Beck, au titre assez ironique, "The Death and Resurection Show". En fait, une reprise d'un morceau enregistré en 2003 par Killing Joke sur l'album éponyme.

Voici deux semaines, il avait déjà dévoilé une reprise de "Venus in Fur", du Velvet Underground. Les deux morceaux figureront sur l'album 18, aux côtés de "cover" de hits des Beach Boys ("Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder)" ou "Caroline, No"), de Marvin Gaye ("What's Going On") et des Everly Brothers ("Let It Be Me"). Deux morceaux originaux sont aussi annoncés par les deux compères, dont l'un est déjà connu: "This is a Song for Miss Hedy Lamarr".

Jeff Beck, en tout cas, ne tarit pas d'éloges envers Johnny Depp: "Je n'ai pas eu une partenaire aussi créatif que lui depuis des lustres. Il a été une force majeure sur ce disque. J'espère simplement que les gens le prendront au sérieux en tant que musicien, car il est difficile pour certains d'accepter que Johnny Depp puisse chanter du rock and roll."

Plus que quelques jours à attendre pour le savoir: le CD sera mis en vente dès le 15 juillet.