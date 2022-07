Aux Ardentes, Damso s’impose comme le boss incontesté du rap francophone

Le décompte est lancé. Sur les écrans de la scène principale des Ardentes, un énorme compte à rebours défile. Dans une minute tout pile, l’un des artistes les plus attendus de cette édition va faire son entrée sur scène. 00:30. Les fans encore au concert de son acolyte Hamza qui se termine se dépêchent de rejoindre l’immense masse. 00:00. Damso débarque. Le public exulte. Le rappeur belge se présente seul en scène, aucun musicien, même pas un DJ à ses côtés. En tenue de tous les jours, tee-shirt blanc, jean et casquette, il est ici chez lui, à la maison, à Liège. Sa présence se suffit à elle-même.

Le colosse du rap made in Belgium démarre avec "MEVTR", extrait de QALF (acronyme de "Qui Aime Like Follow"), son quatrième album paru il y a deux ans. Le jour de sa sortie, Damso devient l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify. Une prouesse pour un artiste belge, qui ne fait pas carrière à l'international comme Stromae. Le rappeur peut compter sur un public ultra-fidèle, dévoué et fervent, qui se limite aux pays francophones en grande majorité. La force de Damso est sans doute de pouvoir parler également à différents publics, aux non-fans de rap ainsi qu'aux milléniaux comme à la génération Z. Chacune de ses sorties fait office d'événement pour une grande partie du pays et Outre-Quiévrain.

©Ennio Cameriere

Pas étonnant, donc, de retrouver une foule de connaisseurs hier soir. Il laissera même les festivaliers chanter presque l’intégralité de “J Respect R”. À l’exception de quelques effets pyrotechniques, d’une installation lumineuse et d’écrans où des passages de ses clips sont diffusés, la scénographie est minimale. Le charisme de Damso occupe tout l’espace. Ce dernier n’est pas non plus du genre expansif, William Kalubi Mwamba mise avant tout sur l’intensité. Pas besoin de sauter partout, de se lancer dans le public, de demander aux festivaliers de faire plus bruit. Ses fans s’en chargent pour lui. En grande forme vocalement, l’artiste offre un show carré et constant.

L'homme de tous les featurings

Le trentenaire né à Kinshasa pioche dans son large répertoire, avec des extraits de Batterie Faible, qui vient de fêter ses six ans, ("Périscope", "BruxellesVie"), d'Ispéité avec son incontournable tube "Macarena", de Lithopédion ("Feu de bois", "Smog"). Mais aussi de QALF et de sa seconde partie QALF Infinity, ses projets les plus récents ("2 diamants", "911", "Morose"). Le milieu de son set est réservé à ses nombreux featurings. On retrouve son duo de 2017 avec Orelsan mais surtout ceux publiés ces derniers mois avec Aya Nakamura ("Dégaine"), Angèle ("Démons") et Disiz ("Rencontre"). Sans oublier celui en compagnie d'Hamza, qu'on espérait voir débarquer à ses côtés étant donné qu'il venait de venir son concert à quelques mètres de là.

Il y a quelque chose de paradoxal d’observer la force tranquille de Damso, presque les mains dans les poches et de se rendre compte de la puissance de celle-ci. Un seul de ses mots, une seule de ses chansons suffit à exalter la foule, qui passera tout le concert les bras en l’air, à danser et sauter. La communion est inconcevable, phénoménale. Le concert se termine par un générique qui défile sur les écrans, une manière de saluer son équipe qui l’accompagne en tournée. Plutôt classe comme geste. Tout comme quand il implore ses fans de donner de la force aux jeunes artistes belges.

L'inimitable Tyler, The Creator

Tyler, The Creator est le prochain à s’emparer de la mainstage. Ici, on se trouve à l’opposé de Damso. D’abord, par les décors. Le rappeur américain affiche une incroyable scénographie, avec une grande pyramide recouverte de gazon et de verdure, imitant une petite colline. Qu’il escalade lors de son arrivée avec un sac à dos, un bâton de randonnée, une doudoune et une chapka. Nous voilà plongés dans les montagnes suisses, prêts à suivre Tyler le globe-trotter dans ses aventures.

L'ancien membre du collectif Odd Future, rare en Belgique, ouvre son set avec des extraits de son dernier excellent album, Call Me If You Get Lost. Avant de remonter dans le temps avec des morceaux de Flowerboy (2017) et de ses premiers projets, publiés il y a une dizaine d'années. L'artiste de Los Angeles, qui a remporté les deux derniers Grammy Awards du meilleur album rap offre une prestation complètement habitée et captivante. Chacune de ses gesticulations semble être une performance. Il est rare, en festival, d'assister à un spectacle aussi construit et complexe.