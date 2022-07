Toto, le héros des supergroupes, bientôt de retour en Belgique: "C’est peut-être la frustration qui a fait dire à Steve Lukather qu’il était question de l’ultime configuration de Toto"

Fleuron parmi les supergroupes (ou all-stars band, concept né dans les années 60 pour désigner des formations composées de musiciens ayant déjà acquis une belle notoriété et s’associant au sein d’une nouvelle structure), Toto s’invite en Belgique cet été. Quatre ans après son dernier concert à Forest National, la formation américaine se produira le 21 juillet sur la scène de la Proximus Pop-Up Arena à Middelkerke à l’occasion de son Dogz of Oz Tour. Elle remettra le couvert le 23 août à la Rockhal d’Esch-sur-Alzette, au Luxembourg. C’est l’occasion rêvée de vibrer une fois de plus au son des indétrônables "Africa", "Rosanna" et autres "Make Believe".

Avant ce rendez-vous avec le public belge et luxembourgeois, la DH a recueilli les confidences de Joseph Williams, le chanteur du groupe, qui est aussi le fils du célèbre chef d'orchestre et compositeur de musiques de film John Williams (Star Wars, Les dents de la mer, Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre, Jurassic Park, La liste de Schindler, etc.).

Qu’avez-vous fait pendant le temps de la pandémie ?

"Début 2020, après la fin de notre tournée 2019, j’ai collaboré avec Steve Lukather sur son album solo. J’ai ensuite sorti le mien, puis nous avons fait le DVD qui présente la nouvelle configuration de Toto. J’ai également coproduit le nouvel album de David Paich (membre fondateur et claviériste de Toto, NdlR) qui va bientôt sortir. Et au début de cette année-ci, nous avons encore enregistré un nouvel album de Steve Lukather qui lui aussi sortira prochainement."

Contrairement à d’autres, vous avez été fort occupé !

"Occupé, oui, mais jamais assez. Nous, ce qu’on aime, c’est de partir en tourner pour jouer notre musique, le fruit de notre travail. On ne le fait jamais assez."

Personnellement, je pensais que l’aventure Toto avait pris fin en 2019. Sur le DVD de présentation de la nouvelle configuration de Toto, j’ai épinglé quelques-uns de vos propos. On entend Steve Lukather dire : "Réunissons le groupe une dernière fois". Est-ce la dernière occasion de voir Toto sur scène ?

"Non ! En 2019, lorsque nous avons fini notre dernière tournée, nous ne savions pas ce qui allait suivre, comment nous allions revenir par la suite. À l’arrivée de la pandémie, j’ai pensé que c’était un signe de Dieu qui nous disait : ‘C’est terminé’. Mais ce n’est pas le cas. Il est vrai que certains membres du groupe ne veulent plus partir en tournée. C’est le cas de David Paich. Il est partant pour faire des concerts mais plus pour voyager dans un tour bus. C’est trop pour lui. Quant à Steve Porcaro (claviériste également, NdlR), il ne veut plus non plus être un musicien de tournée. Il veut continuer à faire de la musique mais chez lui, dans son studio. Cela a pris un peu de temps mais il était évident que Steve Lukather et moi-même n’avions aucune intention de raccrocher. Nous voulions continuer à être Toto sur scène et à travailler sur de nouveaux titres. C’est peut-être la frustration du moment qui a fait dire à Steve Lukather qu’il était question de l’ultime configuration de Toto."

Qu’en est-il d’un nouvel album ?

"Il n’y a rien de prévu actuellement parce que Steve Lukather a deux albums solos à venir, j’ai le mien et David Paich le sien. Les fans de Toto vont donc avoir de quoi faire même si ce n’est pas à proprement parler un album de Toto. Ceci étant dit, il n’est pas impossible que nous en fassions un nouveau. Je suis de ceux qui disent qu’il ne faut jamais dire jamais."

Parlez-moi de la configuration de Toto en 2022, celle qui se produira en Belgique le 21 juillet…

"Tous les lineup du groupe avec lesquels j’ai travaillé ont été fantastiques. Il n’y a rien à faire mais il faut être un excellent musicien pour jouer la musique de Toto. En 2018, David Paich est tombé malade et nous avons recruté Dominique Xavier Taplin pour le remplacer. C’est un plaisir de jouer avec lui. Et comme David ne veut plus partir en tournée, Dominique est toujours avec nous. Warren Ham (saxophoniste, NdlR), qui accompagne Steve Lukather et le groupe de Ringo Starr depuis 2015, continue également l’aventure avec nous. Il est irremplaçable tellement il fait de choses et chante si bien. À la basse, nous avons désormais John Pierce, ex-membre de Huey Lewis and the News. Lui aussi est un musicien phénoménal. Il joue avec Steve Lukather depuis qu’ils sont gamin. C’est toujours très drôle de les voir jouer ensemble. Quant à notre batteur Robert ‘Sput’Searight, c’est un artiste. Comme il travaille beaucoup avec notre claviériste Dominique, il y a une osmose entre eux. Il fait indéniablement partie de mes batteurs préférés ayant fait partie de Toto. Steve Maggiora, qui joue aussi des claviers, nous a également rejoints. Ça donne une formation très amusante, serrée et bourrée d’énergie. Vous verrez, c’est très différent de ce que c’était en 2019. C’est plus punchy."

Est-ce qu’après toutes ces années vous restez surpris par le niveau des musiciens de Toto et la musique que le groupe produit ?

"Je suis stupéfait chaque soir ! J’ai un des meilleurs jobs. Non pas parce que je chante mais parce que j’ai l’occasion de les voir et de les entendre jouer quand je ne donne pas de la voix. C’est absolument incroyable."

Quel a été votre meilleur moment avec Toto ?

Certainement le jour où j’ai rejoint le groupe pour la première fois. C’était en 1986. Je me souviens de chaque seconde de cet instant. J’avais 25-26 ans et j’étais tellement excité de faire partie de l’aventure. Je connaissais un peu chaque les membres, je les avais rencontrés en dehors de Toto. Quand j’ai intégré Toto, c’était déjà un groupe énorme. Je suis passé de rien du tout à chanteur dans des concerts gigantesques. C’était très excitant. L’enregistrement de l’album Fahrenheit a aussi été très plaisant. J’étais très heureux à l’époque. Et la tournée qui a suivi a été exceptionnelle. Ce sont les moments les plus grisants que j’ai eus avec Toto."

N’y avait-il pas quelque chose d’effrayant à intégrer Toto qui collectionnait déjà les succès et les Grammy Awards ? Le groupe en avait déjà 6 à l’époque. Sans compter le succès de la bande originale du film Dune…

"C’était effrayant, en effet. Et tout sauf facile que de débarquer dans un univers totalement inconnu. Mais cela m’enthousiasmait tellement que je me sentais prêt pour relever le défi."

Éprouvez-vous des regrets au regard de votre carrière avec Toto ? Par exemple lorsque vous avez par moments quitté le groupe ?

"Bien sûr que j’ai des regrets d’être parti un certain temps. J’aurais pu prendre mieux soin de moi-même, de ma voix. Je n’ai appris à avoir une meilleure voix que tard dans ma carrière. Au début, j’étais simplement très excité de faire partie d’un groupe. Cela a eu pour conséquence que ma voix s’est affaiblie. Je fumais, je n’en prenais pas soin. C’est un regret parce que si j’avais fait plus attention, il y a fort à parier que je n’aurais jamais quitté le groupe. Au final, je m’en suis accommodé parce que ça m’a permis de travailler comme compositeur pour la télévision, de me marier, d’avoir des enfants et de les élever."

Vous êtes le fils de John Williams, compositeurs bien connu d’innombrables musiques de films à succès. Ça ressemble à quoi une réunion de famille chez les Williams, ça ne parle que de musique ?

"Croyez le ou non, quand je rends visite à mon père, nous ne discutons pas que de musique. Je lui demande sur quoi il travaille parce qu’il a toujours quelque chose sur le feu, mais nous discutons de plein de choses, en particulier de notre famille car je suis désormais grand-père. Il est surtout question de musique entre moi frère, mon père et moi. Nous, ses fils, sommes fascinés par tout ce qu’il a accompli. Il a 90 ans et il continue de donner des concerts."

Dans votre jeunesse, à la maison, vous étiez plongé dans cet univers musical qui est le sien ?

"Toute ma famille est dans la musique. Ma mère était chanteuse, mes grands-parents étaient comédiens pour la radio dans les années 30-40. À la maison, mon père jouait du piano en permanence. Avec mes frères et sœurs nous avons eu des cours de musique : guitare, flûte, violon, violoncelle."

Vous vous souvenez avoir assisté à la création de bandes originales de films composées par votre père ?

"Je me souviens de plein de ces moments parce qu’il travaillait souvent à la maison. C’est le cas pour la musique de Superman et des Dents de la mer. J’étais aussi dans les parages quand il a fait celle du film JFK. Et sur certains films, il m’a aussi confié du travail à faire, notamment lors de sessions d’enregistrement avec les orchestres."

