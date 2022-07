Balade musicale, tour des contes, orchestres ambulants et chasse aux trésors: LaSemo, le paradis des enfants

On a tous souffert du contexte sanitaire où tout changeait tout le temps et était contradictoire", confie Samuel Chappel, directeur et fondateur du festival LaSemo qui s'est déroulé tout ce week-end au parc d'Enghien. "Ici, on avait besoin de reproposer une édition complète comme en 2019."

À savoir un festival familial, durable et accessible à toutes formes de handicap (accès spécifiques, podiums réservés, etc.). À commencer par des concerts - comme les Déménageurs samedi - avec une personne sur scène qui fait le langage des signes pour sourds et malentendants. "Il y a aussi des boucles à induction directement reliés aux appareils auditifs afin d'entendre directement le son depuis la console, précise un directeur respectueux de l'environnement. Tout cela fait partie du cadre plus large de notre politique durable. La culture doit être accessible à tous. On a envie d'être un événement engagé mais pas moralisateur. Et essayer de montrer l'exemple à notre petit échelle. Jouer le jeu de laboratoire en testant des trucs (vaisselle réutilisable, stand où il faut pédaler pour recharger sa batterie de téléphone, etc.) afin de conscientiser le public sur le fait qu'il y a moyen de faire autrement."

Une cérémonie funéraire en hommage à Johnny

À côté des mastodontes que sont Werchter, les Ardentes et autres, LaSemo frappe par sa créativité et son attitude "zen". "On a toujours voulu faire un festival où les gens se sentaient bien, poursuit Samuel Chappel qui a parié sur un concept inédit (même si Esperanzah n'en est pas loin). On peut se poser avec ou sans les enfants. On veut que ce soit aéré, non pas que les scènes s'enchaînent et se répondent mais avoir une offre plus large et complète." Les grosses têtes d'affiche - même si Girls in Hawaii, Ben Mazué ou Henri Dès étaient présents - ne sont donc pas leur objectif. "La volonté de LaSemo est dans une logique de découverte culturelle. On adore que les gens nous fassent confiance. On n'a pas envie qu'ils se foutent devant la scène et puis qu'ils se barrent. On a envie qu'ils partent en voyage pendant une journée. " Sans oublier de surprendre. Comme ce Troquet décalé et strictement réservé aux adultes. Un bar dans les bois, très second degré avec un bingo karaoké ou… une dictée érotique. Mais aussi des concerts du sosie de Cloclo (Bastien Remy), de Johnny Hallyday avec Johnny Cadillac (sans oublier cette cérémonie funéraire surréaliste pour le Taulier "en présence de la famille et du Père Dolant") ou encore le DJ moustachu dans sa Disco Mobile qu'est Vladimir Spoutnik. Tout un programme… loufoque !

Entre son ambiance guinguette (des concerts attablés), son pays des merveilles (une plaine de jeux grandeur nature où l'on peut notamment grimper aux arbres), son Amusoir (carrousel, lancer de bottes de foin, jeux de société, etc.), sa balade musicale dans les bois ou encore sa tour des contes, ses orchestres ambulants et sa chasse aux trésors, LaSemo va "encore plus loin dans la dynamique famille, souligne Samuel Chappel. On a plus de 1 000 personnes (800 bénévoles, 200 artistes) qui travaillent sur le site par jour. Avec quasiment (32 % NdlR) un tiers d'enfants. On compte plus de 1 000 bébés de moins de 3 ans cette année. " Il faut dire que tout est prévu : accès en poussette, casques pour les oreilles, tables à langer, chauffe-biberons et même un espace sieste avec baby-sitters. Un bilan positif donc malgré quelques éléments compliqués suite à la crise Covid. "On a eu des difficultés sur les mains d'œuvre et la hausse des prix", concède le fondateur. Ce qui se ressent au niveau de la vente des tickets. " On a eu beaucoup de vente très tôt et un peu moins en dernière minute alors qu'on s'attendait à l'inverse, conclut-il. Mais on termine avec une année comparable à 2019 avec entre 8000 et 10 000 personnes par jour."