Ce luxueux hôtel bruxellois où logent les Rolling Stones pendant leur séjour en Belgique

11 juillet 2022. Il faudrait pratiquement vivre sur une autre planète pour ne pas savoir que les Rolling Stones, actuel plus grand groupe de rock au monde, se produiront ce lundi soir au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Un événement qui prend place dans le cadre de la tournée "Sixty" célébrant leurs 60 ans de carrière.

Avant le grand show, Mick Jagger et les autres membres du groupe ont profité de quelques jours "off" pour se balader dans Bruxelles comme en témoignent les clichés partagés par le chanteur de 78 ans lui-même. "Nous avons passé un bon moment à explorer Bruxelles, au plaisir de vous voir ce soir au Roi Baudouin!", écrit Mick Jagger sur Twitter à côté de photos où on le voit poser près d'une statue de Jacques Brel, au Marché aux Poissons et dans le bar à cocktails "La Pharmacie Anglaise".

Depuis l'annonce de leur arrivée dans la capitale, les endroits clés où les Stones pourraient se trouver sont bondés. Parmi eux, le prestigieux hôtel Amigo situé en plein centre-ville. Fans et curieux attendent depuis tôt ce matin devant l'établissement afin de croiser les stars du rock. Un attroupement qui nécessite la présence de forces de l'ordre devant l'hôtel de luxe. "Regardez! C'est la chambre de Mick Jagger!", lance un homme pointant du doigt la seule fenêtre ouverte donnant sur l'avant du bâtiment.

Attendus sur scène aux alentours de 20 h 45, les Stones devraient normalement se rendre au stade Roi Baudouin dans l'après-midi pour effectuer un "sound check" (test son). Les plus patients auront peut-être donc la chance de voir leurs idoles sortir de l'établissement et rentrer dans la voiture qui les emmènera sur le lieu de l'événement.