Jenifer annonce deux bonnes nouvelles qui devraient ravir ses fans belges!

Quatre ans après la sortie de son dernier album “Nouvelle page”, Jenifer sera de retour dans les bacs le 4 novembre prochain avec un neuvième opus intitulé “N°9”. Enregistré au Eastcost, studio londonnien où ont travaillé des stars comme Adèle ou les Sex Pistols, cet album est composé de 18 morceaux aux “sonorités vintage” répartis sur trois disques. Parmi les titres, deux possèdent déjà leur clip, Sauve qui aime et Est-ce que tu danses ? “N°9 est en route, pour bientôt vous rejoindre et poursuivre son chemin tous ensemble. Alors, ce soir, je suis tout simplement heureuse, tellement heureuse. Je vous aime !”, écrit l’ex-coach de The Voice, la plus belle voix et The Voice Kids sur Instagram.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Jenifer a annoncé les premières dates de sa tournée “N°9”. On y apprend que la chanteuse se produira pour la toute première fois à l’Accor Hotel Arena (anciennement Bercy), le 18 mars prochain, et surtout qu’elle retrouvera son public belge, le 25 mars prochain lors de son concert à Forest National (Bruxelles).

Perruque en or sur la tête sur les premières images du concert, la première gagnante de la Star Academy – qui revient sur TF1 à la rentrée – compte bien faire le show et en faire profiter ses fans.