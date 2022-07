Concert des Rolling Stones à Bruxelles : "Satisfaction" totale !

Les papys du rock (231 ans est l’âge cumulé de Mick Jagger -78 ans-, Keith Richards -78 ans- et Ron Wood -75 ans) ont prouvé qu’il en avaient encore sous le capot ce lundi soir. Après la cohue aux abords du stade Roi Baudouin (bien gérée par les autorités locales), place à l’entrée triomphante des papys du rock que sont les Rolling Stones un peu avant 21 heures.

Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et consorts ont d’abord dédié leur concert bruxellois à leur batteur et ami disparu Charlie Watts. Ensuite, les jambes fluettes et le déhanché de Mick Jagger (qui parle de gaufres et de stoemp!) ont fait le reste.

55000 personnes, autant de jeunes que de plus âgés (si si !), se sont levées, langues pendues sur les tee-shirts pour danser sur les tubes (Miss You, Start Me Up, Sympathy for the devil) de leur Sixty tour (dont "Beast of Burden" voté à la quasi-unanimité par le public ou un "You Can’t Always Get What You Want" entonné par un stade conquis), fêtant les 60 ans d’existence du groupe.

Les Rolling Stones mettent le feu au Stade Roi Baudouin

Aidés par un triple écran géant, les Rolling Stones ont même charmé le public bruxellois avec des "bonsoir Bruxelles, c’est super d’être de retour !" en français, des "alles goed" en flamand ou encore quelques mots en allemand. Sans oublier une cravate... du capitaine Haddock!

Ou quand les Rolling Stones s’amusent comme s’ils avaient débuté leur carrière hier. "Satisfaction" (comme ils le chantent si bien dans un final tonitruant) intégrale pour les fans du plus grand groupe de rock du monde actuel qui passait seulement pour la 13e fois dans notre plat pays.