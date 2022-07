Concert de Rose Tattoo: les Tatoués gardent des couleurs

Les Australiens de The Poor ont assuré la première partie en délivrant un set énergique. Même si le groupe n'a pas pu bénéficier, comme de coutume en de pareilles circonstances, de grandes largesses sonores, le show des Australiens a gagné en intensité au fil des morceaux grâce à un Anthony Skene qui n'a cessé d'arpenter la scène de long en large avec son micro et sa guitare rythmique. Il a grimpé sur les retours de scène et s'est même promené au sein du public pour faire monter la sauce. Le groupe australien a pu aussi démontrer qu'il pouvait compter sur des musiciens de qualité. Son guitariste a d'ailleurs fait forte impression en plaçant ses soli avec une dextérité remarquable. Dans des conditions loin d'être idéales, la première partie aura joué son rôle de chauffeur de salle.

Car quand Angry Anderson a pénétré sur la scène, bouteille d'alcool (whisky?) à la main, les 200 fans présents lui ont réservé un accueil particulièrement chaleureux. Visiblement éméché, le chanteur chauve s'est amusé de la situation en éructant dès les premières notes de "Scarred For Life" ou du légendaire "Rock'n Roll is King".

Certes Angry Anderson n'est plus aussi vaillant que lors de son passage dans le film Mad Max 3 aux côtés de Tina Turner. Mais le gosier du vocaliste a gardé son coffre intact. Et même s'il a craché sur le sol entre chaque couplet, Angry Anderson a conservé la rock'n roll attitude. Vêtu de sa veste en jeans sans mache mais placardée de patches, le chauve tatoué a enchaîné les morceaux avec une aisance déconcertante bien épaulé, il est vrai, par ses deux guitaristes, Mick Arnold et Bob Spencer. Le premier cité s'est chargé des soli et des parties de slide guitare, inhérente et prépondérante dans le hard rock du groupe tandis que le second a assuré la rythmique avec une précision diabolique. Que dire de la session rythmique tenue par le bassiste Mark Evans (ex-AC/DC) et le batteur Paul DeMarco si ce n'est qu'elle a parfaitement soutenu la musique du groupe dont la créativité s'est pourtant étrangement arrêtée en 2007 avec la sortie du dernier album en date Blood Brothers (Outlaws, sorti en 2020s rassemble une série de réenregistrements).

Le groupe s'est appuyé sur un répertoire classique avant de terminer, 90 minutes plus tard, sur les endiablés "The Butcher & Fast Eddie" et l'excellent "Nice Boys" repris en choeurs par un auditoire en folie. Un vrai concert de rock comme il nous en a tant manqué ces dernières années. Pour les absents, une séance de rattrapage est possiblie au Casino de Saint-Nicolas le 29 juillet prochain...

©Paul Collin

©Paul Collin