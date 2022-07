Rohff avait prédit la guerre en Ukraine: "Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je l'avais écrit"

Après cinq ans d’absence et un détour par la case prison, Rohff, légende du rap français à qui on doit les titres Le son qui tue ou Qui est l’exemple ?, est de retour avec un 10e album intitulé "Grand Monsieur". Une période que le rappeur -qui a failli écrire pour Céline Dion- a mis a profit dans ses textes.

Entre les présidentielles françaises (la montée d'Eric Zemmour et Marine Le Pen) ou la guerre en Ukraine, Rohff avait vu juste dans ses chansons. "Je n'ai jamais eu peur de cette montée du fascisme en France car c'est le même scénario à chaque élection, nous avait confié le rappeur en mars dernier avant même le premier tour. Zemmour ne passera jamais." Rohff avait donc vu juste.

Pas étonnant ici mais sans doute moins sur l'Ukraine. "J'en avais déjà parlé dans mes textes, souligne le rappeur qui avait aussi failli être parolier pour Céline Dion (si, si) et tester un morceau avec la diva canadienne. Dans Testament II, il y a 3 ans, je chantais : 'Avec ou sans dossier compromettant, j'suis seul comme la Russie face à l'OTAN'. Pareil dans Égal à moi-même : 'Sodomiser le rap game est ma routine, ils me craignent tah l'Ukraine et ce hagard de Poutine'. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je l'avais vu ! Il y a plein de trucs comme ça car j'aime la géopolitique. C'était sûr que ça allait péter, vu ce que préparaient l'OTAN et les Amerloques." Rohff conclut même encore plus fort. "On n'est pas loin de la 3e guerre mondiale."