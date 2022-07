Rohff : "La prison? j’en ressors grandi" (VIDEO)

Après 5 ans d’absence, le rappeur franco-comorien de 44 ans a sorti Grand Monsieur, son 10e et 5e double album. Rencontre avec une légende du rap français. Et en mode : "ça fait zizir"

, dixit le rappeur aux 22 ans de carrière et plus de 2 millions d'albums vendus. A l'heure où les festivals des Ardentes et de Dour battent leur plein sur la scène urbaine ou que Booba et Gims se clashent sur les réseaux sociau x, Rohff nous avait accordé une interview en mars dernier pour la sortie de son album "Grand Monsieur". Et en vue de son concert prévu le 18 novembre 2022 à Forest National. Lequel -comme d'autres zéniths en France- a été annulé entre-temps...